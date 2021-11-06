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Экономист Ревенко объяснил способ сохранения сбережений в период инфляции
Экономика
Экономист Ревенко объяснил способ сохранения сбережений в период инфляции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 ноября. Акции российских компаний могут обеспечить защиту накоплений от инфляции, считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Центральный банк Российской Федерации продолжает поднимать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Однако банковские вклады все еще недостаточно высокие, чтобы выбрать их в качестве финансового инструмента. Эксперт Ревенко предлагает обратиться к фондовому рынку.

Россиянам стоит рассмотреть перспективу приобретения дивидендных акций отечественных компаний, передает совет специалиста INFOX со ссылкой на РИА Новости. Эксперт также рекомендует присмотреться к покупке корпоративных облигаций и иностранной валюты.

О наиболее доходных инструментах на фондовом рынке в беседе с ФАН рассказала коуч по психологии и установкам Оксана Ушанова-Третьякова.

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