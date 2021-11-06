Грузинские спецслужбы заподозрили Саакашвили в намерении устроить госпереворот из тюрьмы

Тбилиси, 6 ноября. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили намерены заблокировать здания госучреждений. Об этом заявил представитель Службы государственной безопасности страны Бача Мгеладзе.

По его словам, политические группы из числа сторонников Саакашвили запланировали у тюрьмы в Рустави, где находится политик, провести протестные акции. Также подобные мероприятия могут пройти в Тбилиси, добавил сотрудник спецслужб.

«Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы», — отметил Мгеладзе.

Ранее стало известно, что судебное заседание по одному из дел экс-главы Грузии может пройти в руставской тюрьме. Власти опасаются выводить Саакашвили за пределы учреждения из-за возможной угрозы его безопасности.