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Грузинские спецслужбы заподозрили Саакашвили в намерении устроить госпереворот из тюрьмы

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 10:38
Политика
Грузинские спецслужбы заподозрили Саакашвили в намерении устроить госпереворот из тюрьмы
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Тбилиси, 6 ноября. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили намерены заблокировать здания госучреждений. Об этом заявил представитель Службы государственной безопасности страны Бача Мгеладзе.

По его словам, политические группы из числа сторонников Саакашвили запланировали у тюрьмы в Рустави, где находится политик, провести протестные акции. Также подобные мероприятия могут пройти в Тбилиси, добавил сотрудник спецслужб.

«Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы», — отметил Мгеладзе.

Ранее стало известно, что судебное заседание по одному из дел экс-главы Грузии может пройти в руставской тюрьме. Власти опасаются выводить Саакашвили за пределы учреждения из-за возможной угрозы его безопасности.

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