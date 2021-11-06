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Oxxxymiron извинился перед обвинившей его в абьюзе бывшей девушкой

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 10:31
Общество
Oxxxymiron извинился перед обвинившей его в абьюзе бывшей девушкой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 6 ноября. Известный российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, впервые прокомментировал скандальное заявление своей бывшей возлюбленной Веры Маркович о травматичных отношениях.

Несколько дней назад музыкант вернулся с новым хитом «Кто убил Марка?», в котором откровенно рассказал о том, что с ним происходило последние десять лет. В тексте он назвал себя «жертвой», объяснив эпизод из своего прошлого, однако это не понравилось его бывшей возлюбленной. Девушка написала в Instagram пост, в котором рассказала, что вступила в связь с рэпером до своего совершеннолетия. В публикации она заявила, что сама стала жертвой их тяжелых отношений, обвиняя Федорова в моральном давлении и абьюзе.

Спустя пару дней Oxxxymiron в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост, посвященный словам бывшей. В нем он обвинил СМИ в неправильной трактовке ее слов и призвал поклонников не терроризировать Маркович сообщениями.

«Во многом ее слова были справедливы. У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить. Мне жаль, что я причинил ей столько боли и беру ответственность за свои поступки», — написал в Stories музыкант.

Позже девушка выложила пост, в котором попыталась разъяснить ситуацию. Федоров обратился к своим поклонникам с просьбой не доставать Маркович и не писать ей гадости в личные сообщения.

Ранее стало известно, что Oxxxymiron может стать участником YouTube-шоу известного российского интервьюера Юрия Дудя. Рэпер Ресторатор (Александр Тимарцев) в прямом эфире в Instagram намекнул на скорый выход интервью.

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