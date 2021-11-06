NYT: страны — члены ОПЕК+ отказались наращивать добычу нефти после призыва Байдена

Вашингтон, 6 ноября. Организация стран — экспортеров нефти, Россия и другие участники ОПЕК+ отказались следовать призывам президента США Джо Байдена о наращивании добычи нефти, пишет газета The New York Times.

В рамках ежемесячной встречи, которая состояла из 23 нефтедобывающих государств во главе с РФ и Саудовской Аравией, страны приняли решение придерживаться действующего плана по увеличению добычи черного золота на 400 тысяч баррелей в сутки. Управление нефтяным рынком, по словам представителей картеля, осуществляется после тщательного анализа и согласования объемов добычи сырья с растущим спросом.

Участники ОПЕК+ также призвали страны обратить внимание на другие энергетические рынки. В том числе газовый, который в последние месяцы продемонстрировал беспрецедентный рост. Ситуация с электроэнергией также вызывает обеспокоенность из-за «чрезвычайной волатильности и нестабильности».

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что ОПЕК+, по мнению американских властей, должна нарастить добычу черного золота в декабре на 600 или 800 тысяч баррелей в сутки. Аналитики полагают, что США все же согласятся с положениями, принятыми альянсом, но при условии возмещения потери в добыче тех стран, которым не удалось выполнить обязательства по соглашению.