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Иракская полиция усилила охрану в «зеленой зоне» Багдада на фоне протестов
Весь мир
Иракская полиция усилила охрану в «зеленой зоне» Багдада на фоне протестов
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 6 ноября. Правительство Ирака накануне развернуло подразделения служб безопасности вокруг «зеленой зоны» в столице республики из-за продолжающихся митингов против результатов парламентских выборов, которые прошли 10 октября. Полиция перекрыла несколько дорог в Багдаде, ввела ряд ограничений на перемещения в районе охраняемой зоны и ужесточила контроль на блокпостах.

Такие шаги были предприняты после того, как 4 ноября лидеры протестующих выразили угрозы обострить ситуацию в стране, если результаты выборов не будут скорректированы. На прошлой неделе проиранская партия «Аль-Фатх», которая по итогам голосования потеряла 31 место в парламенте (17 против 48 мест в 2018 году), и поддерживаемое ею ополчение «Хашд Шааби» сформировали комитет, который занялся координацией протестной активности в Ираке. Руководители демонстрантов, ранее призывавшие к мирным митингам, не уточнили, какие действия будут предприняты для эскалации обстановки.

После того как избирательная комиссия получила более 1 400 жалоб на результаты выборов, она приступила к ручному пересчету бюллетеней с 2 000 избирательных участков. После завершения процесса результаты будут оглашены и направлены в Конституционный суд Ирака, который примет окончательное решение. Тем не менее члены избиркома ранее заявляли, что это вряд ли кардинально изменит расклад сил в парламенте.

Протесты проиранских партий начались сразу после предварительного подсчета голосов, который показал уверенную победу блока Муктады ас-Садра (73 места в парламенте) — видного шиитского политика, который известен в народе антикоррупционными инициативами и активной борьбой с внешним воздействием на иракскую политику. Он выступает в том числе и против роста влияния Ирана. Это вызывает негодование у многих его единоверцев, которым Тегеран оказывает поддержку, одновременно продвигая свои интересы в соседней республике. Второе место на выборах заняла партия «Такаддум» спикера парламента Мухаммада Халбуси (37 мест), третье — коалиция «Государство закона» бывшего премьер-министра Нури аль-Малики.

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