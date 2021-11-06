Крымский политик Молохов призвал сменить тактику для возвращения скифского золота

Симферополь, 6 ноября. Россия имеет шансы вернуть коллекцию скифского золота в Крым, заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РФ Александр Молохов.

По словам Молохова, для этого Россия должна поменять тактику в судебном процессе и отказаться от невмешательства.

«Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — цитирует Молохова РИА Новости.

Политик подчеркнул, что представляющие интересы крымских музеев адвокаты Нидерландов решили перевести дело в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма, что неверно. В спор обязательно должна была вступить Россия в качестве третьего лица вслед за Украиной, убежден Молохов.

Как считает политолог, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, Амстердам фактически согласился с воссоединением Крыма и России после вынесения судом решения по скифскому золоту. Он увидел важный сигнал в решении нидерландской инстанции по сокровищам.