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«Поющие в терновнике» и «Лэсси» вошли в топ любимых в СССР зарубежных сериалов

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 10:21
Общество
«Поющие в терновнике» и «Лэсси» вошли в топ любимых в СССР зарубежных сериалов
Кадры из фильма «Поющие в терновнике»

Москва, 6 ноября. Зарубежные сериалы нечасто оказывались в эфире советского телевидения, однако некоторые «мыльные оперы» мгновенно завоевали интерес зрителей. Журналисты издания StarHit вспомнили главные телехиты, которые до сих пор вызывают ностальгию.

Бразильский сериал «Рабыня Изаура» был одним из самых экзотичных проектов, который стал доступен зрителям в 1980-х годах. Драма рассказывала о непростой жизни юной рабыни на фазенде командора, которая мечтала о свободе. Шоу не только завоевало популярность, но и стало первым в волне бразильских мыльных опер в России.

В топ любимых сериалов советских зрителей также вошла экранизация романа «Поющие в терновнике» — несмотря на смешанную зарубежную критику из-за попыток отойти от канона, россияне до сих пор с теплом вспоминают этот проект, передает StarHit.

«Лэсси» — американский сериал 1950-х годов, который добрался до зрителей СССР лишь в 1980-х. Юные поклонники с интересом наблюдали за забавными приключениями пса и его хозяев. «Флиппер» — не менее популярный проект, который рассказывает о дружбе мальчика и удивительно умного дельфина.

«Сага о Форсайтах» — еще одна «мыльная опера», поставленная по классическому роману Джона Голсуорси. Британский проект оказался удивительно популярным: ежедневно за драмой следили более 30 миллионов зрителей.

Стриминг-сервис Netflix ранее поделился планами на будущее сериала «Игра в кальмара». Южнокорейский мировой хит может получить зеленый свет на создание второго сезона.

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сериал Поющие в терновнике рабыня изаура
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