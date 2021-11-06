Адвокат Питон не исключил возвращения Трампа в большую политику из-за неудач Байдена

Вашингтон, 6 ноября. Экс-президент США Дональд Трамп может вернуться в большую политику, заявил адвокат Оливье Питон в интервью Le Figaro.

Как отметил эксперт, в США наблюдается серьезный спад поддержки демократов. Об этом говорит и победа кандидата-республиканца на выборах губернатора штата Вирджиния. Все это происходит из-за падения рейтинга главы Белого дома Джо Байдена, убежден адвокат.

С августа 2021 года после череды неудач Байден потерял почти 15% голосов избирателей, теперь его рейтинг едва превышает 40%. Кроме того, обществу угрожает идеологический и политический раскол, говорит Питон. Пока неизвестно, будут ли республиканцы делать ставку на Трампа, но заменить его может молодой губернатор Флориды Рон Десантис, который активно противостоит Байдену.

«В следующем году мы увидим, сможет ли Трамп воспользоваться непопулярностью Джо Байдена, чтобы, как он заявляет, "отомстить" в 2024 году, или же избиратели-республиканцы, особенно умеренные, предпочтут менее спорного кандидата», — заключил адвокат.

Ранее читатели Wall Street Journal усомнились в компетентности Байдена на посту президента США. Американцы буквально бросили национального лидера на «съедение» президенту РФ Владимиру Путину.