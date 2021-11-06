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Ежегодный фестиваль полицейских собак прошел в столице Непала
Общество

Традиционный фестиваль собак прошел в Катманду. Животные продемонстрировали свои способности: умение определять потенциальных преступников и вычислять подозрительные предметы при обнюхивании, а также скорость, преодоление полосы препятствий и прыжки через обручи.

«Наши собаки регулярно обучаются и практикуются. Мы покупаем собак у сторонних заводчиков, выбираем новые породы, которые лучше подходят для службы, мобилизуем их и отправляем во все непальские подразделения», — рассказала старший кинолог Деути Гурунг.

Самых лучших и верных псов наградили лакомствами и цветочными ожерельями.

«Это действительно особенный день для нас, потому что наши собаки и мы, кинологи, работаем круглый год. В индуистской мифологии собака является богом смерти, так что сегодня мы поклоняемся собакам, стараемся сделать их счастливыми, проводим для них специальные мероприятия», — пояснила Деути Гурунг.

За празднованием наблюдали и местные жители, которые специально пришли посмотреть и поддержать полицейских псов. Ведь именно от четвероногих во многом зависит безопасность на улицах городов Непала.

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