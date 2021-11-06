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Политолог Асафов: планы Киева на Крым обернутся войной России и США в Черном море
Армия
Политолог Асафов: планы Киева на Крым обернутся войной России и США в Черном море
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 ноября. Киевские власти рассчитывают руками американцев устроить в Черном море полномасштабный конфликт с Россией, заявил политолог Александр Асафов.

Так аналитик прокомментировал слова украинского посла в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. Дипломат ранее призывала западных партнеров нарастить военное присутствие в Черноморском регионе.

В интервью RT Асафов раскрыл опасные планы Киева. По мнению эксперта, Украина не просто проявляет лояльность, демонстрируя свою приверженность милитаристским авантюрам США и НАТО у российских рубежей. Таким образом киевское руководство пытается осуществить собственные планы на Крым. Проблема в том, что данный подход обернется войной между Россией и США.

Политолог Асафов: планы Киева на Крым обернутся войной России и США в Черном море
Федеральное агентство новостей /

«Это подчеркивает лояльность и демонстрирует некую надежду, в частности со стороны Украины, что крымский вопрос, который украинская власть постоянно поднимает на различных круглых столах, выступлениях и планах, решит за них США», — разъяснил Асафов.

Он уверен, что Киев надеется на некоего «безумного капитана» ВМС США, который использует вверенный ему эсминец для провокации против РФ. Следствием этого события станет военное столкновение, результатом которого Украина хочет воспользоваться, заключил эксперт.

Ранее, как сообщает «Царьград», в акваторию Черного моря зашел оснащенный крылатыми ракетами эсминец USS Porter Военно-морских сил США. Позднее он принял участие в военных маневрах с болгарским флотом.

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