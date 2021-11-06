Захарова обратилась к британским СМИ на фоне массовых беспорядков в Лондоне

Москва, 6 ноября. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила надежду на объективное освещение протестов в Лондоне.

Дипломат разместила в Telegram-канале видео, на кадрах которого запечатлено, как британские правоохранители разгоняют толпу демонстрантов и представителей СМИ.

«Обычно в таких случаях британские коллеги пишут посты следующего содержания: "Потрясены насилием, примененным сегодня против мирных протестующих и журналистов в России". На видео Британия», — отметила Захарова.

Представитель МИД выразила надежду на объективное освещение массовых беспорядков. По ее словам, британской прессе следует использовать для описания происходящего собственные «агитки».

Ранее Захарова высказалась о перспективах налаживания отношений между Москвой и Лондоном. Российская сторона готова к сотрудничеству при взаимных действиях Великобритании, уточнила она.