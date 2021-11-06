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Продюсер Devil May Cry пошутил про участие Криса Пратта в озвучке аниме
Общество
Продюсер Devil May Cry пошутил про участие Криса Пратта в озвучке аниме
Global Look Press  /  Mayer/face to face

Лос-Анджелес, 6 ноября. Продюсер анимационного сериала «Кастлвания» Ади Шанкар раскрыл новые подробности предстоящего релиза, который состоится на стриминговой платформе Netflix. В интервью шоураннер пошутил над участием актера Криса Пратта в озвучивании анимационных персонажей.

Аниме будет создаваться по мотивам экшена Devil May Cry. По заявлению продюсера, сценарий уже полностью готов и расписан на несколько сезонов вперед. Над ним активно работает Алекс Ларсен, известный по таким проектам, как «Насыщенный» и «Ясукэ». Шанкар подтвердил, что среди персонажей в новых сериях появятся Данте, Вергилий и Леди. Первый сезон анимации будет состоять из восьми эпизодов, а его премьера запланирована на начало 2022 года.

В интервью изданию IGN Шанкар пошутил, что голливудский актер Крис Пратт не будет приглашен для озвучки персонажей. Таким образом он намекнул на популярность звезды «Стражей Галактики» у создателей анимационных проектов.

«Я также могу подтвердить, что Крис Пратт не будет озвучивать ни одного из персонажей», — пошутил продюсер.

Ранее стало известно, что известный американский актер озвучит всеми любимого рыжего кота Гарфилда в новом проекте. Разработкой мультфильма будут заниматься студия Alcon Entertainment вместе с Sony Pictures, а сценарий напишет номинант на «Оскар» Дэвид Рейнольдс. Кроме того, актер уже согласился на озвучивание всеми любимого персонажа видеоигры Марио.

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