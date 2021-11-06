«Обозреватель» заявил, что Галкин «унизил» украинский язык в своем шоу

Москва, 6 ноября. Телеведущего Максима Галкина заподозрили в пренебрежительном отношении к украинскому языку после эфира музыкального шоу, в котором артист якобы отпустил оскорбительное высказывание. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Инцидент произошел в проекте «Музыкалити», гостями которой стали Никита Джигурда и украинский блогер Kyivstoner. Участники увлеклись обсуждением Украины, что якобы не понравилось Максиму Галкину. Портал «Обозреватель» утверждает, что артист попытался прервать обсуждение, предложив «сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык».

Затем Галкин решил прочесть стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко — оно оказалось «позорно переделанным». Вероятно, таким образом шоумен «унизил» украинский язык. Стоит отметить, что артист уже успел пополнить черный список российских знаменитостей по решению властей Украины. По мнению авторов текста, именно этот эпизод шоу заставил СБУ признать шоумена персоной, угрожающей национальной безопасности государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение властей Украины внести Галкина в черный список. Дипломат высмеяла уровень «опасности» в соседней стране.