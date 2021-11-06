Глава Генштаба ВСУ Шаптала объявил о «точечном» применении ударных дронов Bayraktar

Киев, 6 ноября. Украинские военные будут точечно применять турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, заявил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

По его словам, БПЛА будут использоваться лишь в случае возникновения угрозы для самих военнослужащих. При этом генерал заверил, что Киев на сегодняшний день исключает массовое использование дронов.

«Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным — Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования», — объяснил Шаптала.

Ранее украинские военные применили Bayraktar для удара по расположениям Народной милиции ДНР. В результате воздушной атаки была уничтожена гаубица, передает «Царьград».