Малахов в юбилей Собчак напомнил ей об общем ребенке

Москва, 6 ноября. Известный телеведущий Андрей Малахов оригинально поздравил с 40-летием известную журналистку Ксению Собчак. В честь праздника телезвезда напомнил коллеге об их общем ребенке.

В пятницу ведущая YouTube-шоу отметила 40-летие, отдыхая вместе с супругом, режиссером Константином Богомоловым в Италии. Собчак решила не отсиживаться дома на "каникулах", и уехала в Европу. Там она активно принимала поздравления от друзей и близких.

Среди огромного количества теплых слов самым оригинальным поздравлением отличился ведущий шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов. Он напомнил имениннице, что их связывают не только многолетняя дружба и сотрудничество, но и общий ребенок.

«Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка… P.S. хорошо, что спустя столько лет мы улучшили наши родительские навыки!» — пошутил ведущий.

Prt Scr instagram.com / @malakhov007

Под поздравлением он опубликовал видео со старого проекта ТНТ «Ребенок-робот — 2». В нем совсем еще юные Собчак и Малахов вместе занимались воспитанием куклы. Во время съемок телеведущая постоянно сетовала на сложности женской судьбы и всячески избегала общения с «ребенком».

Супруг Ксении Собчак также трогательно поздравил ее с юбилеем. Богомолов опубликовал несколько нежных фотографий, под которыми нежно обратился к жене, признавшись ей в любви.