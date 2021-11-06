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Российским пенсионерам разъяснили ситуацию с выплатами 20 тысяч рублей
Экономика
Российским пенсионерам разъяснили ситуацию с выплатами 20 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 ноября. Неработающим пенсионерам пообещали выплату в размере 20 тысяч рублей. Однако речь идет о среднем размере пенсии и повышении выплаты в соответствии с индексацией.

Издание PRIMPRESS отмечало, что пожилые россияне смогут получить новое денежное довольствие. Ссылаясь на заявление депутата Госдумы Светланы Бессараб, журналисты заявили, что такие суммы «приготовлены для них за счет грядущих индексаций пенсионных выплат».

Однако речь идет о майском заявлении Бессараб. Парламентарий действительно говорила о бюджетных вливаниях. По ее словам, в российской пенсионной системе наблюдается дефицит, и в настоящий момент его пытаются перекрыть.

«Бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принят с дефицитом, поэтому предусмотрены трансферы из федерального бюджета. Пенсии будут расти при увеличении доходов государства», — передает слова депутата «ФедералПресс».

Кроме того, Бессараб напомнила, что пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров ежегодно растут в среднем на 1 тысячу рублей. Таким образом, к 2024 году средний размер пенсии должен составить в среднем 20 тысяч рублей.

Российским пенсионерам, которым в этом году исполняется 80 лет, начислят надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии. Со следующего года размер выплаты составит 6400 рублей.

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пенсии госдума бессараб индексация выплат
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