Экс-президент «Локомотива» Смородская не станет извиняться перед «Спартаком» за слова о расизме

Москва, 6 ноября. Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская публично обвинила «Спартак» в расизме.

Ольга Смородская заявила, что готова ответить за свои слова о «Спартаке» в суде и не станет извиняться перед красно-белыми. Об этом сообщает «РБ-Спорт». После матча Лиги Европы с английским «Лестер Сити» Смородская назвала «Спартак» «клубом расистов».

«Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», — подчеркнула она.

В «Спартаке» заявили, что не оставят без внимания высказывание Смородской. Матч в Англии завершился со счетом 1:1. После завершения поединка капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за игру вратаря московского клуба Александра Селихова. Незадолго до финального свистка голкипер красно-белых отразил пенальти.