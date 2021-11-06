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Экс-президент «Локомотива» Смородская не станет извиняться перед «Спартаком» за слова о расизме

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 09:54
Спорт
Экс-президент «Локомотива» Смородская не станет извиняться перед «Спартаком» за слова о расизме
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Москва, 6 ноября. Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская публично обвинила «Спартак» в расизме.

Ольга Смородская заявила, что готова ответить за свои слова о «Спартаке» в суде и не станет извиняться перед красно-белыми. Об этом сообщает «РБ-Спорт». После матча Лиги Европы с английским «Лестер Сити» Смородская назвала «Спартак» «клубом расистов».

«Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты», — подчеркнула она.

В «Спартаке» заявили, что не оставят без внимания высказывание Смородской. Матч в Англии завершился со счетом 1:1. После завершения поединка капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за игру вратаря московского клуба Александра Селихова. Незадолго до финального свистка голкипер красно-белых отразил пенальти.

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спартак расизм смородская обвинения рпл
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