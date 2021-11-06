«Этот день в истории». Что произошло 6 ноября, праздники, факты, люди

Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Праздник был учрежден первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1999 году. Инициативу поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

Кроме того, 6 ноября празднуется Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Большинство вымерших видов были уничтожены именно «царями природы». Деятельность браконьеров приводит ко множеству последствий не только для самих животных. По мнению некоторых ученых, именно незаконный промысел мог стать причиной многих эпидемий, включая вспышки заболевания лихорадкой Эбола и СПИДом.

В этот день в 1957 году на Марсовом поле был зажжен первый в СССР Вечный огонь в память о жертвах всех войн и революций. Пламя для мемориала взяли из печи Кировского завода. Оно символизирует память народа о павших героях, борцах за свободу и честь Родины.

Что еще произошло 6 ноября, кто из известных людей родился в этот день, — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».