Политолог Золотарев назвал «кадровой чехардой» перестановки в Правительстве Украины

Киев, 6 ноября. Отставка вице-премьера, министра экономики Украины Алексея Любченко стала неожиданной, заявил политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, сейчас в правительстве страны началась настоящая «кадровая чехарда», что говорит о вероятной скорой смене власти на Украине.

«Давно говорили об отставке ряда других министров, но, как всегда, элемент неожиданности — заявление об отставке написал первый вице-премьер Алексей Любченко», — цитирует эксперта издание «Украина.ру».

Как отметил Золотарев, Любченко являлся одним из немногих, кто действительно работал в кабмине и был профессионалом. Отставку вице-премьера ничто не предвещало, но решение возникло буквально за несколько дней, заключил политолог.

Ранее Любченко заявил, что если средняя стоимость газа на Украине достигнет отметки в 900 долларов за тысячу кубометров, то страна начнет терять ВВП. Он отметил, что официальному Киеву необходимо сделать ставку на собственную добычу голубого топлива, и опираться на концепцию развития нефтегазовой отрасли.