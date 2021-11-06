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Зампостпреда РФ при ООН Белоусов заявил о возобновлении диалога с США по вооружению
Армия
Зампостпреда РФ при ООН Белоусов заявил о возобновлении диалога с США по вооружению
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 6 ноября. Россия и США возобновили диалог по вопросам контроля над вооружениями, а также стратегической стабильности после длительного перерыва, заявил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, во время работы администрации президента США Дональда Трампа предметных дискуссий не происходило. Сейчас ситуация меняется, и стороны приступили к обсуждению обширного списка вопросов, касающихся нераспространения вооружения.

«После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках диалога, потому что встречи были, но как таковых предметных дискуссий во время администрации Трампа не происходило, сейчас начался действительно предметный и конструктивный обмен мнениями», — сказал Белоусов.

Минувшим летом в Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В рамках саммита главы двух государств утвердили совместное заявление по стратегической стабильности. При этом западное сообщество подвергло критике итоги переговоров, передает «Царьград».

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россия сша белоусов
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