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МИД РФ указал на давление США при рассмотрении проекта резолюции по ОЗХО в ООН
Политика
МИД РФ указал на давление США при рассмотрении проекта резолюции по ОЗХО в ООН
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 6 ноября. Власти США оказали давление на представителей ряда стран в ООН для недопущения проекта резолюции по деятельности ОЗХО, заявили в МИД РФ.

Как отметил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов, российский проект резолюции по деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) должен был быть вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, но не получил одобрение.

«Ситуация вокруг нашего документа была непростая, оппоненты во главе с США вели мощную кампанию по дискредитации проекта. Как с нами доверительно делились многие делегации, со стороны оппонентов было беспрецедентное давление на развивающиеся страны», — пояснил Белоусов.

По словам дипломата, таким образом США добились непринятия проекта: более трети голосовавших воздержались или уклонились от голосования. Это произошло по политическим мотивам, заключил он.

Вопрос выхода России из ОЗХО является непростым, заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин. По его словам, в этой ситуации много фактов, поэтому необходим полный анализ ситуации.

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