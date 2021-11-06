Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии

Минск, 6 ноября. Власти Белоруссии возобновят поставки электроэнергии на Украину, они будут осуществляться в течение ноября, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

Украина ранее запросила аварийную помощь в экспорте электричества не только у Белоруссии, но и у Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров. Как пояснили в компании «Укрэнерго», необходимость в поставках возникла на фоне дефицита мощности в энергосистеме страны.

Белоруссия, в свою очередь, готова предоставить украинской стороне 500 МВт электроэнергии. При этом о новых долгосрочных контрактах речи в настоящий момент не идет. Ситуация обострилась на фоне нехватки резерва поддержки частоты мощности, поскольку ТЭС Украины не успевали ее набрать на фоне дефицита угля.

Тем временем более половины энергоблоков на украинских тепловых электростанциях готовы к эксплуатации, однако в настоящий момент не функционируют. Из-за снижения поставок угля уже прекратила работу самая мощная электростанция под Киевом — государственная Трипольская ТЭС.