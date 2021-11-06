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Der Spiegel: при оценке сертификации «СП-2» ФРГ не учла позицию Польши
Политика
Der Spiegel: при оценке сертификации «СП-2» ФРГ не учла позицию Польши
Федеральное агентство новостей

Берлин, 6 ноября. Германия не учла позицию Польши в оценке по сертификации газопровода «Северный поток — 2», сообщает источник немецкого издания Der Spiegel.

Журнал передает, что немецкое министерство экономики не стало учитывать позицию Варшавы, что приведет к новым разногласиям между Германией и Польшей по «СП-2».

В конце октября немецкое министерство назвало сертификацию газопровода не угрожающей безопасности газоснабжения ФРГ и Евросоюза. В Польше же в Управлении по регулированию в сфере энергетики составили письмо властям Германии, где говорится, что запуск «СП-2» может «угрожать надежности поставок газа определенным странам — членам ЕС».

Ранее в бундестаге сообщили, что российский газопровод «Северный поток — 2» может не успеть сертифицироваться до января 2022 года. Проект должен будет пройти проверки федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) и Еврокомиссии.

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польша германия северный поток 2
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