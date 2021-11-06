Женева, 6 ноября. Заявления о якобы чрезмерной военной активности России на территории Крыма не имеют под собой оснований, сказал заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Он напомнил, что высказывания о милитаризации звучат от представителей Украины и Грузии. По их мнению, российское военное присутствие в Крыму, а также акваториях Черного и Азовского морей «подрывает региональную безопасность».

«Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», — рассказал дипломат.

В этой связи он подчеркнул, что Москва отвергает подобные заявления, так как они «абсолютно беспочвенны». Белоусов добавил, что размещение российской армии в Крыму абсолютно легитимно, так как полуостров является частью РФ.

Ранее сообщалось, что подлодки ВМФ РФ провели в Черном море учения. Маневры развернулись на фоне захода в акваторию американских военных кораблей.