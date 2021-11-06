Елена Панина: Просчеты США в иранском вопросе поставили Ближний Восток на грань войны

Непоследовательность США в отношениях с Ираном увеличивает риски полномасштабной войны в ближневосточном регионе, заявила директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Власти США судорожно пытаются вернуться к переговорам по иранской ядерной сделке. Так можно прокомментировать заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о заинтересованности Вашингтона в возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года.

Тема возобновления переговоров с Тегераном поднималась американцами на недавнем саммите G20 в Риме. С этим же вопросом, как можно предположить, был в основном связан визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву 3 ноября. Такая поспешность Вашингтона вызвана, по-видимому, тем, что, по его источникам, Иран находится в двух месяцах от создания собственного ядерного оружия.

Хочется верить, что Соединенные Штаты выучили собственные ошибки, допущенные за последние годы в отношениях с Ираном. А ведь их было немало. Более того, непоследовательное отношение Вашингтона к иранской ядерной сделке указывает на недостаточно высокий уровень компетентности Белого дома при принятии стратегических решений.

В 2018 году Дональд Трамп вышел из СВПД, принятого с таким трудом, в том числе благодаря недюжинным усилиям российской дипломатии. Одновременно американцы перешли к максимальному санкционному прессингу на Иран, но ничего этим не добились.

Федеральное агентство новостей /

После прихода к власти Джо Байдена США продолжили политику санкций, препятствуя даже в разгар пандемии поставкам в Исламскую Республику Иран необходимых лекарственных средств. А свое возвращение за стол переговоров решили обставить новыми невыполнимыми требованиями, противоречащими национальным интересам и государственному суверенитету восточной страны. И всякий раз США не желали прислушиваться к взвешенной позиции России, призывавшей отказаться от непомерного давления на Иран.

Оказавшись перед перспективой силового решения вопроса со стороны Вашингтона и его союзников в регионе, Исламская Республика Иран за прошедший период возобновила свою ядерную программу и достигла существенных результатов. Не удивительно, что с каждым днем у иранцев оставалось все меньше резонов возвращаться к сделке. И дело не только в амбициях: Тегеран справедливо опасается, что в 2024 году к власти в Вашингтоне вновь придут противники СВПД в лице республиканцев, и тогда все его нынешние усилия пойдут прахом.

Этой ситуацией пытается воспользоваться Израиль, который одинаково не устраивают как ядерное оружие у Ирана, так и ядерная сделка с ним. Тель-Авив уже неоднократно высказывался за военное решение вопроса, что способно опрокинуть весь Ближний Восток в полномасштабную войну с риском разрастания до мирового ядерного конфликта.

Global Look Press / Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Таким образом, американцы допустили стратегический промах, когда вышли из сделки с иранцами, после чего продемонстрировали политическую незрелость, не пожелав вернуться в нее без дополнительных условий. Эта серия ошибок США не остановила Иран, но лишь усугубила противоречия на Ближнем Востоке, создав дополнительные контуры напряженности в одном из самых взрывоопасных регионов мира.

Возможно, чтобы доказать серьезность своих нынешних намерений, Вашингтону следует пойти навстречу Тегерану и разморозить иранские активы — как минимум 10 миллиардов долларов, блокированных в иностранных банках из-за американских санкций. Но смогут ли поспешные шаги США откатить ситуацию к 2015 году — большой вопрос.

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