Центробанк проведет эксперимент по использованию цифрового рубля

Москва, 6 ноября. Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование, пишут «Известия» со ссылкой на Банк России, Минэкономразвития и комитет Государственной думы по финансовому рынку.

Соответствующие поправки внесут в законодательство по итогам эксперимента, который состоится уже в следующем году. Благодаря регулированию, цифровым рублем можно будет платить «в отличие от обычных цифровых валют», пояснил замдиректора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев.

В ближайшее время планируется закрепление на законодательном уровне полномочий Банка России по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, а также права по осуществлению банковских операций с его применением, добавил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Кроме того, должны быть зафиксированы меры защиты при расчетах с использованием цифровой валюты.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ранее заявили, что внедрение цифрового рубля может спровоцировать отток ликвидности из российских банков. Такой сценарий возможен при условии быстрого внедрения новой российской валюты.