Издание Marie Claire рассказало, что едят в самолете принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджские любят полетать. Естественно, что чета приобретает официальные туры и садится только в первый класс коммерческих авиарейсов, пишет Marie Claire.
Предоставляет услуги Кейт и Уильяму авиакомпания British Airways. По сообщениям организации, для уникальных пассажиров готовятся «фирменные блюда из качественных ингредиентов». Для вип-персон творят ведущие шеф-повара, продукты поставляют лучшие компании, а меню составляют высококвалифицированные диетологи. Все это позволяет создать высокую кухню.
Что же едят герцоги во время перелетов? Конечно, Кембриджские не будут снимать еду, которую употребили. Все же не стоит забывать, что они — королевские персоны и до такого опускаться не будут. Но если взглянуть на фотографии в Instagram простых пассажиров British Airways, можно увидеть, что количество и разнообразие блюд впечатляет. В первом классе встречаются кулинарные изыски от нежных канапе до свежей выпечки со взбитыми сливками и джемом. В меню есть стейки из абердин-ангусской говядины и даже запеченный лобстер.
«Мы предоставляем лучшие блюда и напитки, которые дадут вам разнообразие вкусов на высоте», — говорят в авиакомпании.
Каждый столик в салоне первого класса сервируется качественным столовым серебром. Солонки, перцовые шейкеры и другая посуда от премиум-брендов. В алкогольной карте тоже немало приятных сюрпризов. Пассажирам предлагается шампанское, изысканные вина, алкогольные и безалкогольные коктейли. Все это — в неограниченном количестве. На некоторых рейсах подают традиционный для Великобритании послеобеденный чай.
Доподлинно неизвестно, что именно едят герцоги. Но, как отмечают королевские эксперты, это точно блюда без чеснока, лука и моллюсков. Эти продукты строго запрещены королевским протоколом.
Кстати, Кейт и Уильям не летают на частном самолете по причине их обеспокоенности экологической ситуацией в мире. Выбор авиакомпании в пользу British Airways также обоснован. Во-первых, герцоги поддерживают отечественного перевозчика, а во-вторых, родители Кэтрин, Майкл и Кэрол, долгое время работали бортпроводниками в этой авиакомпании.
Стоит отметить, что билет в первый класс авиакомпании British Airways стоит примерно десять тысяч фунтов стерлингов (примерно 13,5 тысячи долларов). При этом, если рейсов на нужное время не остается, Кембриджские не брезгуют пересесть на самолеты более бюджетной авиакомпании.
Ранее сообщалось, как принц Уильям и Кейт Миддлтон грубо нарушили королевский протокол.