Издание Marie Claire рассказало, что едят в самолете принц Уильям и Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджские любят полетать. Естественно, что чета приобретает официальные туры и садится только в первый класс коммерческих авиарейсов, пишет Marie Claire.

Предоставляет услуги Кейт и Уильяму авиакомпания British Airways. По сообщениям организации, для уникальных пассажиров готовятся «фирменные блюда из качественных ингредиентов». Для вип-персон творят ведущие шеф-повара, продукты поставляют лучшие компании, а меню составляют высококвалифицированные диетологи. Все это позволяет создать высокую кухню.

Что же едят герцоги во время перелетов? Конечно, Кембриджские не будут снимать еду, которую употребили. Все же не стоит забывать, что они — королевские персоны и до такого опускаться не будут. Но если взглянуть на фотографии в Instagram простых пассажиров British Airways, можно увидеть, что количество и разнообразие блюд впечатляет. В первом классе встречаются кулинарные изыски от нежных канапе до свежей выпечки со взбитыми сливками и джемом. В меню есть стейки из абердин-ангусской говядины и даже запеченный лобстер.