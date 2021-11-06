ЛНР обвинила ВСУ в трех нарушениях режима тишины

Луганск, 6 ноября. Бойцы ВСУ за минувшие сутки трижды нарушили режим тишины, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, подразделения Вооруженных сил Украины вели огонь по населенным пунктам Фрунзе, Николаевка, а также Золотое-5. Во время обстрелов применялись гранатометы, а также минометы калибра 82 и 120 мм.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — сообщили представители Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю военнослужащие ВСУ 13 раз обстреливали населенные пункты ДНР. При этом ранения получили трое жителей республики.