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Новый президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность главы государства
Политика
Новый президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность главы государства
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Ташкент, 6 ноября. Новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес торжественную присягу и вступил в полномочия главы государства. Мероприятие состоялось на сессии двух палат национального парламента.

До начала церемониального принятия полномочий в зал парламента внесли штандарт и государственные знаки президента страны, которые были утверждены в октябре текущего года. Мирзиеев одержал победу в голосовании с показателем 88,6 процента.

Новоизбранный глава государства положил руку одновременно на конституцию и Коран и произнес присягу. Отмечается, что это вторая каденция Мирзиеева на посту национального лидера страны.

Ранее Мирзиеев сообщил о намерении провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Глава кабмина Узбекистана акцентировал внимание на том, что долгосрочные отношения с Москвой являются приоритетом для Ташкента.

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