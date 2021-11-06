Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 09:10
09:02
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в трех нарушениях режима тишины
08:58
Политика
Новый президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность главы государства
08:54
Политика
Новым главой МИД Японии может стать Есимаса Хаяси
08:45
Общество
Съемки сиквела «Черной Пантеры» продолжатся в 2022 году из-за травмы Летишии Райт
08:29
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Москве
08:21
Технологии
Bloomberg: экс-сотрудники Tesla будут разрабатывать беспилотные авто для Apple
08:20
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело на подростка после угроз в чатах на Чукотке
08:10
Происшествия
Полиция задержала последнего участника конфликта в Новой Москве
08:08
Политика
Суд над Саакашвили может пройти в тюрьме из-за угрозы его безопасности
08:06
Происшествия
Авария спровоцировала автомобильный затор на внешней стороне МКАДа
Все новости

Новым главой МИД Японии может стать Есимаса Хаяси
Политика
Новым главой МИД Японии может стать Есимаса Хаяси
pixabay.com

Токио, 6 ноября. Есимаса Хаяси с большой вероятностью займет пост главы МИД Японии. До этого он возглавлял министерства обороны, сельского хозяйства, науки и образования страны, передает NHK.

Должность министра иностранных дел освободилась после назначения экс-главы ведомства Тосимицу Мотэги на пост генсека Либерально-демократической партии. Соответствующее решение было принято японским премьером Фумио Кисидой.

Позднее Кисида отметил, что до 10 ноября намерен сам исполнять обязанности главы МИД, совмещая эту должность с работой премьер-министра. У него есть необходимый опыт, поскольку он уже возглавлял министерство иностранных дел Японии с 2012 по 2017 год.

За плечами Хаяси есть огромный министерский опыт. Новый состав японского правительства должен быть объявлен 10 ноября после избрания Кисиды на пост 101-го премьер-министра страны.

Японский премьер Кисида ранее отказался от прямого участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Аналогичное решение позднее приняли представители еще нескольких стран.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Новым главой МИД Японии может стать Есимаса Хаяси
япония кисида мид японии хаяси
Комментировать