Новым главой МИД Японии может стать Есимаса Хаяси

Токио, 6 ноября. Есимаса Хаяси с большой вероятностью займет пост главы МИД Японии. До этого он возглавлял министерства обороны, сельского хозяйства, науки и образования страны, передает NHK.

Должность министра иностранных дел освободилась после назначения экс-главы ведомства Тосимицу Мотэги на пост генсека Либерально-демократической партии. Соответствующее решение было принято японским премьером Фумио Кисидой.

Позднее Кисида отметил, что до 10 ноября намерен сам исполнять обязанности главы МИД, совмещая эту должность с работой премьер-министра. У него есть необходимый опыт, поскольку он уже возглавлял министерство иностранных дел Японии с 2012 по 2017 год.

За плечами Хаяси есть огромный министерский опыт. Новый состав японского правительства должен быть объявлен 10 ноября после избрания Кисиды на пост 101-го премьер-министра страны.

Японский премьер Кисида ранее отказался от прямого участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Аналогичное решение позднее приняли представители еще нескольких стран.