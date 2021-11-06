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Съемки сиквела «Черной Пантеры» продолжатся в 2022 году из-за травмы Летишии Райт

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 08:45
Общество
Съемки сиквела «Черной Пантеры» продолжатся в 2022 году из-за травмы Летишии Райт
Кадр из фильма «Черная пантера»

Нью-Йорк, 6 ноября. Съемки фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда» приостановлены из-за травмы у актрисы Летишии Райт. Продолжатся они после ее полного восстановления в начале 2022 года, сообщил журнал Variety.

По данным издания, Райт травмировалась в конце августа. На тот момент съемки были продолжены, так как инцидент не влиял на график.

«Летишиа в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках «Черной Пантеры — 2» и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года», — сообщается в заявлении.

По информации журнала, дата премьеры не изменится. Ранее корпорацией The Walt Disney она уже была перенесена с июля на 11 ноября следующего года.

Перенесен был не только сиквел «Черной Пантеры»: изменения в дате выхода затронули также «Доктор Стрэнджа», «Капитан Марвел» и «Тора». Глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил, с чем это связано.

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