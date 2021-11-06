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Bloomberg: экс-сотрудники Tesla будут разрабатывать беспилотные авто для Apple

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 08:21
Технологии
Bloomberg: экс-сотрудники Tesla будут разрабатывать беспилотные авто для Apple
pixabay.com

Купертино, 6 ноября. Американская компания Apple наняла для разработки беспилотных автомобилей бывшего инженера Tesla Кристофера Мура. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Мур будет заниматься разработкой программного обеспечения. Он станет членом команды еще одного экс-сотрудника Tesla Стюарта Бауэрса. В компании Илона Маска он возглавлял департамент по беспилотникам. Apple же пока предпочитает не разглашать информацию о своей деятельности и никаких комментариев не дает. Однако, отметило агентство, свои планы относительно этой сферы компания никогда не скрывала.

«Этот шаг говорит о том, что Apple движется вперед в попытках разработать технологии беспилотных автомобилей в гонке с высокими ставками с такими автопроизводителями как Tesla», — отметило издание.

Нанятый в Apple Кристофер Мур ранее высказывался довольно критически о своем бывшем работодателе Илоне Маске. Он отмечал, что амбиции Tesla далеко от «инженерной реальности». По мнению Мура, компания пока что не способна создать полностью независимые от человека беспилотные автомобили, несмотря на заявления миллиардера в обратном.

Выручка Apple тем временем стремительно растет. По итогам третьего квартала 2021 года доход американской компании увеличился на 29%.

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