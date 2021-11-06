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СКР возбудил уголовное дело на подростка после угроз в чатах на Чукотке
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело на подростка после угроз в чатах на Чукотке
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета по Калининградской области

Анадырь, 6 ноября. Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме возбудили в отношении подростка. Школьник распространял угрозы в мессенджерах, сообщили в УФСБ РФ по Чукотскому АО.

Следственное управление СКР возбудило дело по части 2 статьи 207 УК РФ. По информации УФСБ по Чукотскому АО, юноша 2004 года рождения хотел похулиганить, поэтому распространил угрозы о массовом убийстве в учебном заведении, пишет РИА Новости.

Пост с угрозами обнаружили школьники Анадыря в одном из чатов в WhatsApp. Информацию они сразу же передали руководству учебного заведения. Правоохранителям удалось задержать юного злоумышленника. У несовершеннолетнего изъяли пневматическое оружие.

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