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Полиция задержала последнего участника конфликта в Новой Москве

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 08:10
Происшествия
Полиция задержала последнего участника конфликта в Новой Москве
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Четвертый молодой человек, который участвовал в избиении мужчины с ребенком в Новой Москве, доставлен в следственный изолятор. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным ГУ МВД, им является мужчина 2002 года рождения. Остальные участники конфликта были задержаны накануне. Все они проходят по статье «хулиганство». Об этом ранее заявил адвокат одного из подозреваемых Роман Масютин. По его словам, молодые люди отвергают обвинения в свой адрес и заявляют, что были вынуждены защищаться.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее распорядился ужесточить обвинение для подозреваемых в избиении в Новой Москве. Глава ведомства просит переквалифицировать уголовное производство на статью «покушение на убийство».

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