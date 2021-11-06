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Суд над Саакашвили может пройти в тюрьме из-за угрозы его безопасности
Политика
Суд над Саакашвили может пройти в тюрьме из-за угрозы его безопасности
Global Look Press  /  Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Тбилиси, 6 ноября. Заседание по одному из дел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может пройти в 12-м пенитенциарном учреждении, где он отбывает наказание.

Грузинские власти опасаются выводить Саакашвили за пределы тюрьмы из-за возможной угрозы его безопасности. По словам министра юстиции республики Рати Брегадзе, его ведомство будет настаивать над проведением суда в здании пенитенциарного учреждения.

«Наша строгая рекомендация (состоит в том), чтобы заключенный не был выведен из 12-го учреждения, так как для него может появиться угроза, и мы обязаны его защитить», — отметил он в эфире местного телеканала «Рустави–2».

В противном случае у здания суда могут начаться провокации со стороны населения. Власти не готовы направлять большое количество правоохранителей на охрану одного человека и нести ответственность за него в случае непредвиденных обстоятельств. Ближайшее заседание с участием Саакашвили назначено на 10 ноября.

Саакашвили попал в тюрьму после задержания 1 ноября. Против политика возбуждено сразу несколько уголовных дел, но сам он считает себя политическим заключенным. В знак протеста экс-президент объявил голодовку, однако, по заявлениям грузинских властей, Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки.

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