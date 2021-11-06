Американский профессор Хилли уверен в желании BLM стереть белую расу с лица земли

Чикаго, 6 ноября. США пребывают в состоянии культурной и расовой войны, которая позже может перерасти в гражданскую. Такое мнение выразил профессор философии из Университета Де Поля Джейсон Хилл.

Он выразил уверенность, что на сегодняшний день проблема ущемления прав темнокожего населения в стране решена, пишет Lenta.ru. Однако, склонив чашу весов в пользу равенства, активисты движения Black Lives Matter (BLM) продолжают давление на представителей белой расы. По мнению Хилла, теперь расовое неравенство в США начало работать наоборот, и так называемая борьба с «превосходством белых» превратилась в их угнетение.

«По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом», — пояснил профессор позицию движения BLM, который сам является афроамериканцем.

Такое положение дел в Хилл назвал опасным, так как в стране уничтожаются права и свободы жителей США с белым цветом кожи. По его словам, многие американцы стали сталкиваться с проблемами на работе или получением социальных льгот. В современном мире такое явление неприемлемо и ради равенства всех слоев населения вне зависимости от цвета кожи необходимо принять какие-либо действия, иначе все перерастет в гражданскую войну, заявил профессор.

Ранее ученый-востоковед Евгений Сатановский заявил о политическом кризисе в американском обществе. Эксперт уверен, что движение BLM представляет не меньшую опасность, чем «Ку-клукс-клан».