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Порошенко: рейтинги Зеленского показывают разочарование украинцев его политикой
Политика
Порошенко: рейтинги Зеленского показывают разочарование украинцев его политикой
Народные новости

Киев, 6 ноября. Украинцы осознали, к чему приводит политика действующего главы государства Владимира Зеленского, поэтому постепенно его поддержка гражданами страны прекращается. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

По его словам, народ полностью «разочаровался» за два года руководства Зеленского, поэтому следующие выборы в 2024 году могут закончиться не в его пользу. Об этом он заявил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанная с Зеленским, полностью сменилась разочарованием», — считает Порошенко.

Опрос относительно политических симпатий проводил центр «Украинский институт будущего». Его данные показали, что рейтинг Владимира Зеленского упал на семь пунктов. Теперь действующего президента Украины поддерживают лишь 25 процентов граждан. На втором месте Петр Порошенко с результатом в 14 процентов.

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украина порошенко зеленский рейтинг
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