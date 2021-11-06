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NASA планирует запустить спутники для изучения тропических штормов в 2027 году
Наука
NASA планирует запустить спутники для изучения тропических штормов в 2027 году
pixabay.com

Гринбелт, 6 ноября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намеревается организовать запуск трех спутников для изучения поведения тропических штормов и гроз из космоса, сообщил директор ведомства Билли Нельсон.

По его словам, спутники необходимы для того, чтобы понять, как тропические штормы влияют на погоду и участвуют в построении климатических моделей. Польза от данного исследования будет огромна: она позволит быть готовыми к различным стихийным бедствиям на планете. Проект был назван «Исследование восходящих конвективных потоков».

«Я рад объявить о новой геонаучной миссии NASA... Это будут три маленькие спутника. Ожидается, что они будут запущены в 2027 году», — сообщил Нельсон в ходе выступления в Гринбелте.

Первый запуск американской комической миссии «Артемида» к Луне будет осуществлен управлением пораньше — в феврале 2022 года. Миссия продлится от четырех до шести недель, об этом сообщил руководитель данной программы Майк Сарафин.

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nasa запуск космические спутники
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