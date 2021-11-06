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Задержанные по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве заявили о самозащите
Происшествия
Задержанные по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве заявили о самозащите
Невские Новости

Москва, 6 ноября. Подозреваемые в нападении на отца с ребенком в Новой Москве заявили, что они были вынуждены защищаться. Об этом рассказал правозащитник одного из задержанных Роман Масютенко.

Конфликтная ситуация произошла между проходящей мимо компанией незнакомцев и отцом с ребенком. После нападения мужчина сообщил, что один из правонарушителей ударил его четырехлетнего сына по щеке, пишет РЕН ТВ.

«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», — сообщил юрист.

Масютенко уточнил, что проводятся следственно-оперативные мероприятия, в том числе очная ставка с пострадавшей стороной конфликта. На данный момент молодые люди будут содержаться под стражей в течение 48 часов. Их дальнейшую судьбу определят правоохранители.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее распорядился ужесточить обвинение для подозреваемых в избиении в Новой Москве. Глава ведомства просит переквалифицировать уголовное производство на статью «покушение на убийство».

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