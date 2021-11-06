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Турецкий журналист Самих Гювен восхитился честностью русского народа

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 07:37
Общество
Турецкий журналист Самих Гювен восхитился честностью русского народа
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 6 ноября. Честность и мужественность отличают русских от всех остальных народов. К такому выводу пришел журналист турецкого издания Medya Gunlugu Самих Гювен.

Русские привыкли судить человека по их поступкам и применяют это правило по отношению к себе. Они не склонны к преувеличению и не любят тех, кто делает это, отметил автор статьи. Сначала русские могут показаться достаточно холодными и сдержанными людьми, однако затем они начинают доверять человеку и открываются с новой стороны.

«Защищать и развивать страну, имеющие огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом. Все это должно быть нелегко. Следовательно, это общество (русские. – Прим. ФАН.) заслуживает уважения», — пишет Гювен.

Отдельного внимания, по словам журналиста, заслуживают русские дети. Гювен называет их в своей статье «славными светловолосыми малышами». Турок отметил, что дети в России отличаются спокойствием и отсутствием избалованности. Он считает, что это обусловлено особенностями воспитания и генетики, а также уровнем образования в стране.

Восхищение иностранных СМИ вызывают не только обычные люди в России, но и спортсмены. Не так давно журналист американского телеканала CNN Том Киркланд пришел в восторг от таланта молодой фигуристки Алины Загитовой.

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