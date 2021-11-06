Юрист Рамзенкова предупредила о штрафе за хранение в квартире горючих материалов

Москва, 6 ноября. Новые правила пожарной безопасности вступили в силу с 1 января текущего года. О последствиях их нарушений рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

По словам специалиста, новые положения запрещают хранить в жилых помещениях многоквартирных домов горючие и взрывоопасные материалы, в том числе бензин, керосин и другие жидкости. То же касается и газовых баллонов. На частные дома распространяются немного другие правила. Хранение горючих и взрывчатых материалов не запрещено, однако сложены они должны быть в отдельном помещении с пометкой «Огнеопасно», передает РИА Новости.

«В целом можно сказать, что внутри квартир нельзя хранить ничего, что может сказаться на пожарной безопасности всего дома», — отметила Рамзенкова.

В противном случае нарушителя ждет штраф в размере до 3 тысяч рублей. Выписать его могут после проверки, которую проводит пожарная инспекция, заключила юрист.

Некоторые вещи нельзя хранить и в автомобиле. Юрист Александр Спесивцев рассказал, за что сотрудники ГИБДД могут выписать штраф.