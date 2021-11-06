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Транзит газа через Украину в ЕС сократился на 19% в октябре

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 07:29
Экономика
Транзит газа через Украину в ЕС сократился на 19% в октябре
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 6 ноября. Поставки голубого топлива через Киев в Евросоюз составили 2,6 миллиарда кубометров в октябре. Объем уменьшился на 623 миллиона кубометров по сравнению с показателями сентября, отметили в компании «Оператор ГТС Украины».

Согласно данным украинского оператора, транзитные объемы газа в Словакию выросли на шесть процентов, до 2,1 миллиарда кубометров, в октябре. Поставки голубого топлива в Братиславу приблизились к 80% от общего объема.

«В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19%... Мы озабочены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированных мощностей», — добавили в компании.

Молдавия ранее заключила новый контракт на поставку российского газа. Власти страны намерены изменить законодательство, чтобы избежать отсутствия запасов голубого топлива в будущем, рассказала премьер Наталья Гаврилица.

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