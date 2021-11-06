Короткое замыкание стало причиной тройного ДТП в Красноярске

Красноярск, 6 ноября. Короткое замыкание проводов на проезжей части в Красноярске стало причиной тройной аварии. О случившемся инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.

Согласно неподтвержденной информации, оборвались провода для троллейбусов либо на столбах уличного освещения. В результате обрыва линий электропередач под напряжением оказался проезжавший мимо ВАЗ 2109.

После этого в «девятку» врезались еще два двигавшихся сзади автомобиля. В комментариях пользователи Сети сообщали, что ранее на месте обрыва проводов там работала ремонтная бригада, которая пыталась починить линии электропередачи. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

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