Многие сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться

Биробиджан, 6 ноября. Сотрудники бригад скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО) массово написали заявления на увольнение из-за вакцинации. Теперь многие из них изменили свое решение.

Персонал скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково решил уволиться после решения Роспотребнадзора о проведении вакцинации в два этапа. Сотрудники больниц должны привиться от коронавируса до 15 ноября и до 15 декабря. Заявление об уходе написали 27 медработников, в пресс-центре губернатора ЕАО привели цифру в 26 человек.

«Многие (из них) позабирали заявления (об увольнении), но не все», — уточнили в департаменте информационной политики губернатора и правительства региона в беседе с РИА Новости.

Решение многих сотрудников изменилось после личной встречи с главой отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадима Теплова. Он провел конструктивную беседу со своими коллегами и ответил на все интересующие их вопросы.

Теплов пришел к выводу, что причиной импульсивного решения медработников стало банальное эмоциональное выгорание. На врачей свалилась большая ответственность и нагрузка, которую выдерживает не каждый, заключил он.

«Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено», — пояснил Теплов.

В правительстве ЕАО ранее заявили, что жители города Облучье не пострадают из-за массового увольнения врачей. Для оказания медицинской помощи населению в регионе формируют новые профессиональные бригады.