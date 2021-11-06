Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 07:41
07:39
Происшествия
Задержанные по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве заявили о самозащите
07:37
Общество
Турецкий журналист Самих Гювен восхитился честностью русского народа
07:35
Общество
Юрист Рамзенкова предупредила о штрафе за хранение в квартире горючих материалов
07:31
Происшествия
Уфимец зарезал племянника-наркомана и закопал тело в подвале коммуналки
07:29
Экономика
Транзит газа через Украину в ЕС сократился на 19% в октябре
07:24
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной тройного ДТП в Красноярске
07:05
Общество
Многие сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться
06:55
Происшествия
Спасатели потушили автомобиль в Петродворцовом районе Петербурга
06:52
Экономика
Конгресс США принял план развития инфраструктуры на сумму свыше 1 трлн долларов
06:41
Общество
Работники Денверского зоопарка рассказали о первых в мире заболевших COVID-19 гиенах
Все новости

Многие сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться
Общество
Многие сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Биробиджан, 6 ноября. Сотрудники бригад скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО) массово написали заявления на увольнение из-за вакцинации. Теперь многие из них изменили свое решение.

Персонал скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково решил уволиться после решения Роспотребнадзора о проведении вакцинации в два этапа. Сотрудники больниц должны привиться от коронавируса до 15 ноября и до 15 декабря. Заявление об уходе написали 27 медработников, в пресс-центре губернатора ЕАО привели цифру в 26 человек.

«Многие (из них) позабирали заявления (об увольнении), но не все», — уточнили в департаменте информационной политики губернатора и правительства региона в беседе с РИА Новости.

Решение многих сотрудников изменилось после личной встречи с главой отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадима Теплова. Он провел конструктивную беседу со своими коллегами и ответил на все интересующие их вопросы.

Теплов пришел к выводу, что причиной импульсивного решения медработников стало банальное эмоциональное выгорание. На врачей свалилась большая ответственность и нагрузка, которую выдерживает не каждый, заключил он.

«Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено», — пояснил Теплов.

В правительстве ЕАО ранее заявили, что жители города Облучье не пострадают из-за массового увольнения врачей. Для оказания медицинской помощи населению в регионе формируют новые профессиональные бригады.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Многие сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться
врачи скорая помощь увольнение вакцинация еао
Комментировать