Конгресс США принял план развития инфраструктуры на сумму свыше 1 трлн долларов

Вашингтон, 6 ноября. Палата представителей Конгресса США 5 ноября проголосовала за план развития американской инфраструктуры в объеме свыше 1 трлн долларов.

Трансляция голосования была доступна на официальном сайте нижней палаты законодательного органа. В ближайшее время документ отправят в Белый дом для подписания президентом США Джо Байденом. Сам глава государства ранее отмечал, что утвердит план развития в кратчайшие сроки.

Соответствующий документ в конце лета уже получил одобрение Сената Конгресса. В согласовании плана участвовали Белый дом и двухпартийная группа сенаторов. Он предполагает реализацию ряда инициатив, включая выделение средств из федерального бюджета на развитие инфраструктуры на сумму 550 млрд долларов в течение пяти лет.

Голосование по инфраструктурному плану должно было состояться еще в четверг, однако позже его отменили. Его перенесли на пятницу после звонка сотрудников администрации президента США членам нижней палаты Конгресса.