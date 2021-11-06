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Общество
Работники Денверского зоопарка рассказали о первых в мире заболевших COVID-19 гиенах
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Работники Денверского зоопарка рассказали о первых в мире заболевших COVID-19 гиенах
Общество
Работники Денверского зоопарка рассказали о первых в мире заболевших COVID-19 гиенах
pixabay.com  /  h_anatole0

Денвер, 6 ноября. Две гиены из зоопарка Денвера в американском штате Колорадо заразились коронавирусом. Это может быть первым подобным случаем в мире.

Диагноз у животных подтвердили в двух ветеринарных лабораториях. Как отметили в Twitter сотрудники зоопарка, гиены выглядят вялыми, иногда их беспокоит насморк и кашель.

«Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года — дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19», — сообщили сотрудники.

Работники ожидают, что гиены полностью восстановятся. В Денверском зоопарке коронавирус был выявлен также у 11 львов и 2 тигров, некоторые из них уже полностью выздоровели.

Распространение коронавирусной инфекции также фиксировали у белохвостых оленей в США. Инфицированные частицы обнаружили у трети животных, обитающих на территории штата Айова.

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