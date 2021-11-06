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Минздрав Украины констатировал пик заболеваемости COVID-19 в стране

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 06:37
Общество
Минздрав Украины констатировал пик заболеваемости COVID-19 в стране
 /  Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Киев, 6 ноября. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на Украине ухудшается с каждым днем. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Ранее санитарный врач одной из украинских клиник Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости придется на период с середины ноября по середину декабря. В стране сейчас регулярно фиксируются антирекорды по суточному приросту заражений коронавирусом

«Сейчас мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться», — передает слова Ляшко «РБК-Украина».

Ранее Ляшко анонсировал создание первой украинской вакцины от коронавируса. По его словам, производство препарата идет в Харькове и завершится в следующем году.

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