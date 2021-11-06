Даниил Медведев пробился в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Париже

Париж, 6 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев одержал верх на французским спортсменом Юго Гастоном в рамках 1/4 финала турнира серии «Мастерс». Россиянин завоевал путевку в полуфинал престижного первенства в Париже.

Матч закончился со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Медведева, который посеян на турнире под вторым номером. В матче полуфинала россиянин сыграет за выход в финальный этап с победителем встречи Александр Зверев – Каспер Руудом. Первый теннисист представляет Германию, второй – Норвегию.

Даниилу Медведеву 25 лет, он находится на второй строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его копилке 13 трофеев под эгидой организации, среди которых и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Победитель парижского «Мастерса» станет известен 7 ноября. Призовой фонд составляет 3 млн евро. Даниил Медведев является действующим обладателем трофея.

В рамках второго круга «Мастерса» Медведев одержал победу над белорусом Ильей Ивашко. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина.