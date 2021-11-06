Американская актриса Бэйли удивилась количеству женщин в советской армии во времена ВОВ

Москва, 6 ноября. Актриса из США Лора Бэйли, которая сыграла советского снайпера Полину в грядущем шутере Call of Duty: Vanguard, удивилась большому числу женщин в советской армии во времена ВОВ.

Бэйли изучала исторические архивные данные о прототипе персонажа Людмиле Павличенко. Актриса подчеркнула, что при работе над игрой она полностью прониклась событиями времен войны, пишет издание «Известия».

«Была поражена, кстати говоря, как много их было. В прошлом я играла и солдат, и супергероинь, но никогда не играла такого персонажа, который был бы настолько реальным, настолько правдоподобным....Она не отступает, не сомневается в себе, так же как и Людмила Павличенко, она проходит крещение огнем», — поделилась Бэйли.

Ранее разработчики культовой серии игр Call of Duty: Vanguard обнародовали трейлер игры, в котором были показаны основные отличительные черты проекта. Создатели отметили масштабную одиночную кампанию, а также большое количество карт для многопользовательского режима игры.