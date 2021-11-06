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Читатели The Daily Mail констатировали превосходство России над Западом
Армия
Читатели The Daily Mail констатировали превосходство России над Западом
Пресс-служба «Росэнергоатома»

Лондон, 6 ноября. Россия с первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС), «как обычно, оказалась на много миль впереди Запада». Об этом заявили читатели британского издания The Daily Mail.

Они обсудили материал таблоида, посвященный установке «Росатома» для выработки тепла при помощи энергии. Такая ПАТЭС позволяет минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу и затормозить процессы изменения климата.

«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», — отметил пользователь Сети.

«Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», — предложил комментатор.

«Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», — заявил юзер.

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» и наземная инфраструктура начали свою работу в конце 2019 года. В июне 2020 года станция стала производить тепло для жителей Чукотки.

Глава Росатома Алексей Лихачев в январе сообщал о планах создать целую флотилию плавучих атомных электростанций. Соответствующее решение могут принять уже в этом году.

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